Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 6 сентября в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района состоится Межрегиональный фестиваль «Торамось терди» («Зов торамы»). Событие посвящается памяти собирателя фольклора мордовского народа, музыканта, создателя фолк-группы «Торама» Владимира Ивановича Ромашкина.

В рамках праздника пройдут два фестиваля - резчиков по дереву «Вейсэнь ундокст» («Общие корни») и древней эрзянской песни «Зов Торамы». В праздничных мероприятиях примут участие фольклорные ансамбли Республики Мордовия. Мастера-резчики создадут скульптуры, которые впоследствии украсят территорию Дома - музея «Этно-кудо».