В селе Подлесная Тавла Кочкуровского района состоится Межрегиональный фестиваль «Торамось терди» («Зов торамы»)

Культура

Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 6 сентября в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района состоится Межрегиональный фестиваль «Торамось терди» («Зов торамы»). Событие посвящается памяти собирателя фольклора мордовского народа, музыканта, создателя фолк-группы «Торама» Владимира Ивановича Ромашкина. 

В рамках праздника пройдут два фестиваля  -  резчиков по дереву «Вейсэнь ундокст» («Общие корни») и древней эрзянской песни «Зов Торамы». В праздничных мероприятиях примут участие фольклорные ансамбли Республики Мордовия. Мастера-резчики создадут скульптуры, которые впоследствии  украсят территорию Дома - музея «Этно-кудо».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

13 смелых

Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики

Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

Оперштаб

В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад

Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

Защищали интересы Родины

Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным

1
Заказать рекламу
1
1
1