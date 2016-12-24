В Саранске открыт набор волонтеров для помощи в проведении Финала Х Национального чемпионата

Репортер

Продолжается набор волонтеров для помощи в проведении Финала Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2022, который пройдет в Саранске с 8 по 12 сентября.

Оргкомитет чемпионата планирует привлечь более 500 добровольцев. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо пройти регистрацию по ссылке (http://volunteerworldskillsrm.ru). Набор продлится до 1 сентября 2022 года. Группа мероприятия ВКонтакте – (https://vk.com/wsr_volunteers_rm).

На чемпионате волонтеры будут задействованы в различных направлениях, среди которых сопровождение участников и гостей чемпионата, аккредитация, выдача униформы. Помощь добровольцев потребуется в организации работы всех площадок мероприятия, на торжественных церемониях открытия и закрытия.

Для эффективной подготовки для волонтеров будет организовано специальное обучение, позволяющее узнать больше о чемпионате, направлениях волонтерской деятельности в рамках его проведения, а также детально изучить площадки.

Программа подготовки и обучения реализуется оргкомитетом Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2022 совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Неважно, где ты учишься или работаешь – если тебе уже 16 лет, то ты можешь стать Волонтером Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Волонтерское движение в России активно развивается и поддерживается со стороны правительства. Участие в нем позволяет получить дополнительные баллы при поступлении в образовательные учреждения и преимущество при устройстве на работу.

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