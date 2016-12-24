Роспотребнадзор по РМ проконсультирует жителей Мордовии по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей

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Управление Роспотребнадзора по РМ в период с 15 августа по 26 августа 2022 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
С вопросами по указанной тематике можно обращаться:
- по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия 8(8342)24-25-21, 24-96-89 (отдел надзора за условиями воспитания и обучения детей и подростков). Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов);
- по телефону «горячей линии» Консультационного центра для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 8(8342)24-62-68. Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов).
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