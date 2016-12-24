В Саранске пройдет семинар для НКО «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов»

19 августа в 10:00 в Саранске пройдет семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов» для некоммерческих организаций Мордовии.

Семинар проведет заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев. Спикер ответит на главные вопросы, которые традиционно волнуют как заявителей, впервые принимающих участие в грантовых конкурсах фонда, так и опытных участников.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте sozidateli.ru.

По вопросам участия в семинаре обращаться по телефону: 8 (834-2) 39-19-87; 39-19-86.