Коррупционные «премии» начальницы отдела с птицефабрики «Атемарская» потянули на условный срок и миллионный штраф

Репортер

В Мордовии суд огласил приговор 41-летней начальнице отдела оптовых продаж птицефабрики «Атемарская» по обвинению в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в 2018 году дама получила от частной фирмы «премию» в 200 тысяч рублей за лоббирование ее интересов, а заодно этой фирме обеспечивалась и своевременная отгрузка продукции птицефабрики.

По этой же схеме женщина с августа 2019 года по апрель 2020 года получила откаты от предпринимателя на 54 тысячи рублей за  беспрепятственное заключение с ним договоров на поставку яиц и своевременную отгрузку ходового товара.  

Эти тайные доходы работницы птицефабрики выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ

По приговору суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок  3 года условно со штрафом в размере 965 400 рублей.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

Защищали интересы Родины

Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным

Оперштаб

В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад

1
Заказать рекламу
1
1
1