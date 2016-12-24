Коррупционные «премии» начальницы отдела с птицефабрики «Атемарская» потянули на условный срок и миллионный штраф

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Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
В Мордовии суд огласил приговор 41-летней начальнице отдела оптовых продаж птицефабрики «Атемарская» по обвинению в коммерческом подкупе.
По версии следствия, в 2018 году дама получила от частной фирмы «премию» в 200 тысяч рублей за лоббирование ее интересов, а заодно этой фирме обеспечивалась и своевременная отгрузка продукции птицефабрики.
По этой же схеме женщина с августа 2019 года по апрель 2020 года получила откаты от предпринимателя на 54 тысячи рублей за беспрепятственное заключение с ним договоров на поставку яиц и своевременную отгрузку ходового товара.
Эти тайные доходы работницы птицефабрики выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ
По приговору суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно со штрафом в размере 965 400 рублей.
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Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
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