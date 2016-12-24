Жители Мордовии за полгода направили через «Госуслуги» в органы власти больше трех тысяч обращений

«Большая перемена»
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Цифровой сервис «Госуслуги. Решаем вместе» сегодня действует практически во всех регионах России. В Мордовии он был внедрен еще в 2020 году.
Сервис представляет собой единое окно для взаимодействия населения с органами власти. С его помощь гражданин может направить обращение, следить за статусом его обработки, а также оценить качество полученного ответа.
«Президент Владимир Путин неоднократно говорил нам о важности обратной связи от граждан, чтобы четко и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни, – сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. – Платформа обратной связи на Госуслугах как раз дает широкие возможности ее получения, а также позволяет решать не только системные, но и порой крайне важные точечные, индивидуальные вопросы наших граждан».
Всего за первое полугодие 2022 года россияне через платформу направили в органы власти больше 1,65 млн обращений, из них 1,63 млн уже отработаны. В Мордовии за этот период от граждан поступило 3112 заявок, 3089 – исполнены.
Также «Госуслуги. Решаем вместе» позволяют россиянам участвовать в опросах, голосовать за важные социальные проекты и высказывать свою позицию по проектам нормативных актов.
«К примеру, с использованием платформы проведено Всероссийское голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году», – отметил Дмитрий Чернышенко.
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