На юмористическом фестивале титул «Мисс Кулдор-Калдор» завоевала руководитель трио «Бускельёс» из Удмуртской Республики

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13 августа в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района Мордовии состоялся Межрегиональный фестиваль финно-угорского смеха и юмора «Кулдор-калдор». В нем приняли участие представители финно-угорских регионов, а также гости и все поклонники юмористических миниатюр.
Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, на фестивале определили «Мисс Кулдор-Калдор». Этот титул завоевала руководитель трио «Бускельёс» из Удмуртской Республики Марина Коробова. Ее монолог «Худею» вызвал самые бурные овации у зрителей!
Программа фестиваля была очень насыщенной - это и различные мастер-классы, и выставка-ярмарка «Тавлинский арбат», беспроигрышная лотерея, спортивные состязания, игры и хороводы. Гости фестиваля также имели возможность отведать оригинальные блюда – например, им была подана вкуснейшая шурпа.
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В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
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