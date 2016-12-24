В Саранске пенсионерка не «купилась» на происки мошенников, пытавшихся вытянуть с нее 400 тысяч рублей

Как сообщает МВД по РМ, к полицейским в столице Мордовии обратилась 82-летняя местная жительница и рассказала о попытке неизвестного телефонного собеседника выманить у нее сбережения.

В разговоре мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и спел знакомую «песню» - сообщил о попытке несанкционированного доступа к накоплениям женщины со стороны злоумышленников. Чтобы предотвратить хищение денег, собеседник попросил пожилую женщину пройти «идентификацию» - назвать номер карты и коды от нее.

Заявительница вспомнила, что неоднократно слышала о подобных случаях из СМИ и от своих родственников. Задав собеседнику несколько уточняющих вопросов, пенсионерка поняла, что ей звонит мошенник и прямо заявила ему об этом. Раздосадованный неудачей аферист бросил трубку.

Полицейские напоминают: сотрудники кредитно-финансовых учреждений не предлагают решить возникшие проблемы по телефону и не просят назвать конфиденциальную информацию о счетах и картах.