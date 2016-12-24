В МГУ им. Н.П. Огарёва самыми популярными у абитуриентов стали «Правоохранительная деятельность» и «Стоматология»

В Мордовском государственном университете вышли приказы о зачислении в состав студентов на бюджетную форму обучения 1100 абитуриентов. Среди зачисленных – 10 победителей и призеров олимпиад школьников, один финалист «Большой перемены», и 126 участников заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников.

На данный момент в приемную кампанию абитуриенты подали около 17 500 заявлений – это лучший показатель за последние пять лет. Из них: лично – более 9000, через электронную информационную систему вуза – 5000, через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» – 3000.

Расширилась и география поступающих. Документы подали поступающие из 68 субъектов России и 37 стран, в том числе новых – Армения, Латвия, Таиланд. Из четырех регионов России количество заявлений существенно выросло по сравнению с показателями прошлого года – это Самарская (+5% к прошлому году) и Рязанская области, Республика Татарстан и Республика Дагестан (+500% к прошлому году).

Самый высокий конкурс среди абитуриентов по программам бакалавриата и специалитета наблюдался по следующим направлениям:

Правоохранительная деятельность — 35 заявлений на место;

Стоматология — 33 заявления на место;

Юриспруденция — 20 заявлений на место.

Проходной балл существенно вырос по сравнению с прошлым годом по шести направлениям подготовки: «Информатика и вычислительная техника» (+17 баллов), «Информационная безопасность» (+24 баллов), «Лингвистика» (+5 балла), «Строительство уникальных зданий и сооружений» (+53 балла), «Прикладная математика и информатика» (+24 балла), «Фундаментальная и прикладная химия» (+37 баллов).

«С учетом задач поставленных Президентом РФ, а именно формирование технологического суверенитета и особое внимание к подготовке специалистов по инженерным направлениям, мы видим рост поданных заявлений и высокий конкурс на одно бюджетное место в рамках данных специальностей.

С вступлением университета в федеральную программу Минобрнауки России «Приоритет 2030» реализуется новый формат взаимодействия с партнерами, намечен ряд системных мер, позволяющих выстроить взаимовыгодные отношения для обеих сторон», – отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко.