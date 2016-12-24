В ходе рейда «Дорожный пристав» в Саранске под арестом оказались 13 транспортных средств

Репортер

Судебные приставы Мордовии совместно с сотрудниками ГИБДД республики продолжают проводить рейдовые мероприятия с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Очередной рейд в Саранске прошел 10 августа на улице Севастопольская.  Об этом сообщает Управление ФССП по РМ.

В ходе мероприятия под арестом оказались 13 транспортных средств.  Владельцам автомашин «Mazda 3» и «Daewoo Matiz» пришлось с ними расстаться.

В отношении владельца первой иномарки в отделении судебных приставов по Пролетарскому  району возбуждено 5 исполнительных производств на общую сумму около 250 тысяч рублей. Гражданин обязан погасить задолженности в пользу налоговой службы и кредитной организации, а также за нарушения ПДД.

Владелица второго автомобиля задолжала в разы больше — долг автоледи по кредиту превышает один миллион рублей. В случае, если в установленный законом срок собственники транспортных средств не погасят задолженности в полном объеме, транспорт передадут на оценку и реализацию

Трое автомобилистов рассчитались с долгами на месте. Почти 50 тысяч рублей жители Саранска перечислили в счет оплаты задолженностей по налогам и за жилищно-коммунальные услуги.  

Как отмечают в службе, рейдовые мероприятия с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» в очередной раз доказали свою результативность.

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