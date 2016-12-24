В Саранске суд приговорил буйного типа к условному сроку за избиение нетрезвой сожительницы

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В столице Мордовии суд вынес решение по уголовному делу 55-летнего жителя Саранска, до полусмерти избившего свою бывшую сожительницу.
По информации МВД по РМ, 13 мая этого года в полицию поступило сообщение из больницы. В медицинское учреждение из своей квартиры с многочисленными травмами тела, переломами четырех ребер, сотрясением головного мозга была госпитализирована 40-летняя женщина. Сотрудниками уголовного розыска виновник расправы был задержан. Им оказался бывший сожитель потерпевшей - 55-летний житель мордовской столицы.
Как выяснилось в ходе дознания, 6 мая женщина пригласила знакомого в гости на празднование своего дня рождения. Во время застолья между ними произошла ссора - мужчине не понравилось, что бывшая гражданская супруга слишком много позволила себе спиртного. В ходе конфликта он стал избивать именинницу руками и ногами, а после экзекуции удалился из квартиры.
Жертва побоев не сразу обратилась за медицинской помощью, а только спустя несколько дней, когда почувствовала себя совсем плохо. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью пострадавшей причинен тяжкий вред.
Задержанного субъекта до суда отправили в изолятор. Приговором суда по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ему два года лишения свободы условно.
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