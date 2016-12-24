Начальнику отдела администрации одного из районов Мордовии объявлено предостережение из-за рисков разглашения государственной тайны

Репортер

Сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия выявили факт нарушения начальником отдела специальных программ администрации одного из муниципальных районов республики положений нормативно-правовых актов, регламентирующих обеспечение режима секретности.

Установлено, что чиновница подключила к персональному компьютеру, предназначенному для обработки охраняемой законом информации, личный мобильный телефон с возможностью выхода в интернет. Это обстоятельство создавало риски разглашения данных, способных нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Легкомысленной сотруднице объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

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