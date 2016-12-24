На полях агрохолдинга «Норов» выращивают пивоваренный ячмень уникального для России французского сорта

Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин ознакомился, как идет уборка зерновых в агрохолдинге «Норов». С руководителем группы компаний, депутатом Госсобрания РМ Александром Поздняковым и главой Кочкуровского района Светланой Герасимовой спикер посетил производственные площадки.

У хлеборобов сейчас самая горячая пора, поэтому техника работает с самого утра и до позднего вечера, чтобы завершить страду в сжатые сроки и избежать потерь. Урожай в «Норове» ожидают хороший – выше, чем в прошлом году. Так, на полях с яровым пивоваренным ячменем уникального для России французского сорта получают сейчас около 50 центнеров с гектара. Зерно пойдет на семена.

Уборка гороха в агрохолдинге уже завершена, продолжается уборка пшеницы и далее – соя, подсолнечник и кукуруза.

С руководством района и группы компаний «Норов» Председатель Госсобрания Мордовии обсудил планы предприятия, в том числе связанные с хранением и реализацией сельхозпродукции, пообщался с тружениками. Среди них много молодых специалистов. Например, Иван Федоров – выпускник агроинститута МГУ им. Огарева. Закончив учебу и отслужив в армии, решил работать в родной республике. Получил приглашение в одно из лучших хозяйств региона, где теперь в качестве агронома помогает развивать сельхозотрасль.

«Приятно видеть горящие глаза работников «Норова», их хорошее настроение, душевный подъем. Это значит, что кропотливый труд в период посевной дает сейчас отличный результат.

Мы знаем, что здесь умеют работать. Собственные доходы агрохолдинга растут, а, соответственно, увеличиваются и поступления в районный бюджет, что позволяет направлять дополнительные средства на решение социально значимых задач», – отметил Владимир Чибиркин.

Группа компаний «Норов» активно развивает и социальную инфраструктуру. В прошлом году на самом большом в Кочкуровском районе водоеме была открыта зона отдыха «Карнай». Александр Поздняков ознакомил Председателя Госсобрания Мордовии с тем, как идет ее благоустройство. Пояснил, что идея проекта сводится к организации места для цивилизованного семейного отдыха в летнее время, а в перспективе и круглогодично.