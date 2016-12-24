В Мордовии продолжается сбор гуманитарной помощи для военных и мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик

С каждым днем все больше жителей, организаций, бизнес-сообществ предприятий и различных ведомств Мордовии подключается к проекту Общероссийского народного фронта «Все для победы». Люди собирают гуманитарную помощь для военных и мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Так, индивидуальный предприниматель из Саранска Сергей Кислицын принес в региональное отделение Народного фронта полный набор для первоклассника. В новом школьном рюкзаке находятся 20 тетрадей, пенал с карандашами, ручками, фломастеры, цветная бумага и другие необходимые школьникам канцелярские товары.

Жительница Саранска Екатерина не захотела называть свою фамилию. В Региональное отделение Народного фронта она принесла плитки шоколада. Рассказала, что на Украине в специальной военной операции принимает участие ее знакомый. Девушка уверена, что сладкое понравится бойцам.

Свой вклад внесли и сотрудники Мордовского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» - «РОСНЕДРА». В учреждении собрали пять больших коробок. В списке необходимых товаров: нитриловые перчатки, медицинские маски, средства дезинфекции, продукты с длительным сроком хранения и многое другое.

К проекту Народного фронта «Все для Победы» присоединились также журналисты из республиканской газеты «Известия Мордовии». На личные средства они закупили две профессиональные радиостанции, необходимые для передовой.

Народный фронт выражает благодарность всем неравнодушным людям республики за их отзывчивость и готовность помочь в эти непростые времена.

Напоминаем, что на официальном сайте Народного фронта pobeda.onf.ru подробно рассказано о том, как организован сбор средств и необходимых вещей. В Мордовии их можно принести по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, Дом Союзов, 12, кабинет 114. Телефоны: 8 (8342) 24-15-50, 24-08-69.