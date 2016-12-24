Глава Мордовии осмотрел участок автомобильной дороги Рузаевка – Ковылкино – Торбеево, где начались работы по капитальному ремонту

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10 августа в ходе рабочей поездки Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел участок автомобильной дороги Рузаевка – Ковылкино – Торбеево в Кадошкинском районе, где начались работы по капитальному ремонту.

От жителей региона неоднократно поступали жалобы на плохое состояние асфальтобетонного покрытия этой межмуниципальной автодороги. В связи с аварийно-опасным состоянием участка, руководством региона было принято решение о включении трассы в федеральный проект. Финансирование на комплексное обновление дорожного полотна превысило 219 миллионов рублей.

Глава республики пообщался с представителем подрядной организации ООО «Мордовдорстрой», поинтересовался насколько этот объект сложен для проведения капремонта.

Артём Здунов поставил строителям задачу не отклоняться от графика, утвержденного госконтрактом. Он также подчеркнул, что на всех этапах необходимо строго следить за качеством проводимых работ.

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