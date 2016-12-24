В селе Даньшино (Пензенская область) состоится Всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2022»

Культура

27 августа 2022 года в рамках культурной программы Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest» в живописном мордовском селе Даньшино (Пензенская область) состоится этно-арт-шоу - Всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2022».

На площадке фестиваля будет работать выставка Пензенского государственного краеведческого музея «Пензенская мордва III-XX веков». Пройдут выступления творческих коллективов из Мордовии - Старотеризморгского народного хора, фольклорного ансамбля «ТОРАМА», Мордовского государственного ансамбля песни и танца «УМАРИНА».

Любопытное действо на сцене представит пензенская фолк-группа «МАРИВАННА» -спектакль-концерт «ПроЧувство».

Главное «блюдо» фестиваля -  Всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2022»  - приготовлено этно-арт-театром «VARMA» и театром моды «МАСТОРАВА».

Завершит фестиваль этно-дискотека фолк-группы «МАРИВАННА».

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