В новых выпусках телевизионного тревел-шоу «По секрету всему свету» расскажут о Мордовии

Репортер

В Мордовии идут съемки новых выпусков телевизионного тревел-шоу «По секрету всему свету» с Ольгой Кузьминой. Об этом телеведущая сообщила в своем телеграм-канале: «Прилетели с командой «По секрету всему свету» в Саранск! Начинаем знакомиться с Мордовией»

Программа «По секрету всему свету» выходит в утренних субботних эфирах федерального телеканала «Россия» и рассказывает об интересных особенностях различных территорий России и всего мира.

И судя по опубликованной фотографии с мордовской земли, маршрут знакомства Ольги Кузьминой с нашей республикой пролегал, в том числе, через известную местную фирму по выращиванию роз.  

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