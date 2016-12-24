В новых выпусках телевизионного тревел-шоу «По секрету всему свету» расскажут о Мордовии

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В Мордовии идут съемки новых выпусков телевизионного тревел-шоу «По секрету всему свету» с Ольгой Кузьминой. Об этом телеведущая сообщила в своем телеграм-канале: «Прилетели с командой «По секрету всему свету» в Саранск! Начинаем знакомиться с Мордовией»
Программа «По секрету всему свету» выходит в утренних субботних эфирах федерального телеканала «Россия» и рассказывает об интересных особенностях различных территорий России и всего мира.
И судя по опубликованной фотографии с мордовской земли, маршрут знакомства Ольги Кузьминой с нашей республикой пролегал, в том числе, через известную местную фирму по выращиванию роз.
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Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
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