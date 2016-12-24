По искам прокуратуры трое жителей Инсарского района лишены водительских прав из-за психических заболеваний

Репортер

Сотрудники прокуратуры Инсарского района провели сверку информации о лицах, стоящих на учете у врача психиатра, со списком районных владельцев водительских удостоверений.

По результатам сверки установлено, что у 3 граждан имеются противопоказания к вождению авто из-за психических заболеваний, наличие которых препятствует возможности управления транспортным средством.

В отношении указанных лиц были предъявлены административные исковые заявления о прекращении действия водительских прав, которые судом удовлетворены в полном объеме.

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