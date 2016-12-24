В Мордовии 31-летнего парня будут судить за публичные призывы к экстремистской деятельности

Репортер

Сотрудниками УФСБ по РМ пресечена противоправная деятельность 31-летнего жителя региона, причастного к распространению публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности.

В ходе расследования было установлено, что с октября 2021 года по апрель 2022 года молодой человек, используя социальную сеть «ВКонтакте», размещал в интернете материалы, содержащие публичные призывы к совершению насильственных действий (избиению, убийству) в отношении группы лиц, выделяемых по национальному признаку.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

В ходе следствия обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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