У Мордовии экспорт продукции активнее всего развивается с Казахстаном

«Большая перемена»
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
9 августа Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание, на котором обсуждалось состояние сферы международного сотрудничества республики и перспективы ее развития.
Врио министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин рассказал, что внешнеторговый оборот Мордовии в минувшем году составил почти 523 млн долларов США: экспорт товаров – около 376 млн, импорт – свыше 147 млн. Торговое партнерство было налажено с 81 страной: с 73 – экспорт и с 56 – импорт. Основными торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья.
«В первом квартале текущего года внешнеторговый оборот Мордовии составил более 92 млн. долларов. По экспорту преобладало взаимодействие с Казахстаном, по импорту – с Китаем. Из республики вывозились в основном металлы, древесина и изделия из нее, мясные субпродукты. Основная импортируемая продукция – оборудование и механические устройства», - отметил руководитель ведомства.
Что касается сферы продовольствия, то предприятия пищевой промышленности республики в этом году поставили продукцию в 23 страны. Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин доложил, что наибольшее взаимодействие также налажено с Казахстаном. С начала года увеличились поставки в Беларусь, Киргизию, Абхазию и Армению, однако на 30 % произошло снижение поставок в недружественные страны.
Глава Мордовии обратил особое внимание на необходимость участия региона в мероприятиях международного уровня и проведение бизнес-миссий, которые могут способствовать налаживаю новых экономических связей.
В совещании также приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин, заместители руководителя кабинета министров Наталья Таркаева и Раиса Цыбизова, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.
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