Глава Мордовии: «У нас есть потенциал для роста ярмарочной и нестационарной торговли»

Глава Мордовии Артём Здунов 9 августа провел совещание по вопросам развития нестационарной и ярмарочной торговли. В совещании приняли участие вице-премьер Наталья Таркаева, руководители Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ, Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ, городского округа Саранск.

Глава республики подчеркнул: эти форматы торговли, когда товар можно приобрести или на ярмарке напрямую от производителя, или в киоске, павильоне, в автолавке, удобны для населения и всегда востребованы. Поэтому вопросы развития этой торговли должны находиться на постоянном контроле Минэкономики и муниципальных органов власти. Причем внимание должно быть направлено и на запросы потребителей, и на поддержку предпринимателей. Только тогда эта работа будет эффективной.

«У нас есть потенциал для роста, особенно по нестационарной торговле, - сказал Артём Здунов. - Есть ряд обращений от предпринимателей, нужно фиксировать те моменты, которые бизнес считает неблагоприятными. С другой стороны, надо реагировать на обращения людей, чтобы торговля была удобной. Городу надо до конца навести порядок на Центральном рынке. Кроме того, пока на улицах очень мало летних веранд, хотя август у нас весь в туристах, много мероприятий, в том числе всероссийского и международного масштаба».

В целом же динамика в этих видах торговли положительная. Изменения к лучшему отмечают и потребители услуг, и предприниматели.

По данным Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, сейчас в республике 79 ярмарочных площадок. В 2021 году было проведено более 6600 ярмарок (рост к 2020 году - 120%). За семь месяцев этого года рост составил 115%. Лидерами ярмарочной деятельности в республике являются Темниковский, Ковылкинский и Ардатовский районы. При этом самыми востребованными у населения остаются ярмарки выходного дня. Но апробируются и другие форматы. Как доложил и. о. главы городского округа Саранск Илья Соколов, в июле было проведено две ярмарки меда и продукции пчеловодства, в августе пройдут еще две такие ярмарки.

«С начала года количество ярмарок увеличилось значительно, мы видим спрос как со стороны потребителей, так и со стороны производителей. В этом направлении будем развиваться, улучшать инфраструктуру, количество площадок», - сказал Илья Соколов.

Кроме того, с прошлого года в торговом центре «Сити-парк» начали проводиться ярмарки народно-художественных промыслов «Город мастеров» для ремесленников республики, торговые места предоставлялись безвозмездно.

Сейчас прорабатываются вопросы реализации в городском округе Саранск инвестпроекта по созданию ярмарочного комплекса круглогодичного типа, идут переговоры с инвестором. Проект оценивается в 250 миллионов рублей, он предусматривает создание не менее 140 рабочих мест. В этом комплексе могут быть размещены не только объекты торговли, но и зоны отдыха.

Глава Мордовии отметил также важность развития в республике электронной торговли, вывод продукции малых предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств на цифровые платформы (маркетплейсы). Это очень важное направление, перед Министерством экономики, торговли и предпринимательства республики поставлена задача активнее заниматься этой работой.