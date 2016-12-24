В пригороде Саранска активисты Народного фронта обнаружили незаконную свалку высотой с пятиэтажный дом

Представители президентского движения в Мордовии направили письма в Росприроднадзор, прокуратуру и администрацию Саранска, в которых сообщили о вопиющих фактах нарушения природоохранного законодательства.

Через дорогу от Саранского завода лицевого кирпича по улице Осипенко (сразу за АЗС) обнаружена несанкционированная свалка, достигшая высоты, примерно с пятиэтажный дом. Изо дня в день она продолжает увеличиваться в размерах. «Незаконный полигон действует четвертый год. За это время на площадку завезли более тысячи грузов, наверное, со всей республики», - рассказал общественникам один из жителей пригородного поселка Николаевка Октябрьского района города Саранска.

Николаевцы неоднократно обращались в различные организации за помощью и просили элементарно заблокировать въезд к злополучному оврагу. Они даже останавливали водителей с незаконным грузом, стыдили их, но ситуация не менялась. Так и не дождавшись обратной связи от соответствующих ведомств, люди решили обратиться в Народный фронт.

Представители президентского движения посетили захламленный участок и убедились в том, что ранее на этом месте был глубокий овраг. Со временем его самовольно заполнили различными строительными отходами. Огромные кучи выросли до 15-20 метров в высоту. В настоящее время они представляют экологическую угрозу не только для населенного пункта, но и для животных и птиц, которые обитают в данной местности. Неподалеку от свалки рядом с прудом гнездятся гуси и утки. А, ведь, вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы, могут легко попасть в воду и погубить в округе весь животный мир.

«О фактах нарушениях природоохранного законодательства мы немедленно сообщили сразу в три организации. Надеемся, что в ходе проверки выяснятся все подробности возникновения нелегальной свалки, а нарушители экологической обстановки получат заслуженное наказание», - сказал представитель регионального штаба Народного фронта в РМ Дмитрий Массеров.