В Мордовии восемь жителей ЛНР, ДНР и Украины приняли присягу гражданина Российской Федерации

В Управлении по вопросам миграции МВД по РМ состоялась торжественная церемония принятия присяги новыми гражданами Российской Федерации.

Восемь человек, вынужденные покинуть Луганскую, Донецкую народные республики и территорию Украины, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, уважать культуру страны, историю и традиции.

После принятия Присяги гражданина Российской Федерации иностранные граждане, вступающие в гражданство, смогут получить паспорта.