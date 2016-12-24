В Мордовии 30-летнюю женщину суд оштрафовал за публичное демонстрирования в интернете нацистской символики

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Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД в ходе мониторинга интернет-пространства выявлены факты публичного демонстрирования нацистской и экстремисткой символики
Правоохранители установили, что года 30-летняя жительница Саранска в период с января 2015 года по июль 2022 года размещала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» фотоизображения и иные материалы, содержащие пропаганду нацистской идеологии, публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами. Эти запрещенные материалы находились у нее в открытом доступе.
По решению суда женщина была признана виновной в совершении 10 административных правонарушений по соответствующей статье. Суд ей назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
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