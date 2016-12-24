В Мордовии водолазы ищут тела отца и сына, ушедших под воду в реке Мокша

Как сообщает Следственный комитет по РМ, днем 8 августа в Теньгушевском районе 40-летний мужчина и его 14-летний сын ушли под воду в реке Мокша возле деревни Баево.

По предварительным данным, мужчина с мальчиком находились в воде и начали тонуть, исчезнув с поверхности реки. О произошедшем взрослым сообщил младший шестилетний сын, который также находился вместе с ними на водоеме.

Поисковые работы продолжаются до настоящего времени. По данному факту следователями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.