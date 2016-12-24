В Мордовии водолазы ищут тела отца и сына, ушедших под воду в реке Мокша

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Как сообщает Следственный комитет по РМ, днем 8 августа в Теньгушевском районе 40-летний мужчина и его 14-летний сын ушли под воду в реке Мокша возле деревни Баево.
По предварительным данным, мужчина с мальчиком находились в воде и начали тонуть, исчезнув с поверхности реки. О произошедшем взрослым сообщил младший шестилетний сын, который также находился вместе с ними на водоеме.
Поисковые работы продолжаются до настоящего времени. По данному факту следователями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения