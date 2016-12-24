Артём Здунов: «Существовали реальные риски утраты имущества, значимого для народа Мордовии»

Глава Мордовии Артём Здунов 8 августа провел расширенное заседание Госкомитета имущественных и земельных отношений РМ. Обсуждались итоги работы ведомства в первом полугодии, а также приоритетные задачи на ближайшую перспективу и 2023 год.

Руководитель региона отметил, что основная задача, которая ставилась перед Госкомитетом, остается прежней – навести порядок в сфере имущественных и земельных отношений, повысить эффективность использования государственного и муниципального имущества, земельного фонда. Это возможно при условии слаженного межведомственного взаимодействия, в том числе с федеральными и территориальными органами.

«Приоритетны вопросы передачи из федеральной в республиканскую и муниципальную собственность объектов недвижимого имущества и земельных участков. Они крайне необходимы региону для реализации нацпроектов, строительства, в том числе социальных объектов. У нас полное взаимопонимание по этим направлениям с руководством Росреестра и Росимущества. Поэтому уверен, что проводимая работа будет доведена до логического завершения, задачи, поставленные перед нами Президентом страны и Правительством России, будут решены», - подчеркнул Артём Здунов.

Начальник управления земельных отношений Федерального агентства по управлению государственным имуществом Елена Пустовалова отметила тесное взаимодействие с Мордовией по эффективному использованию имущества региона. Она подчеркнула, что сейчас активно ведутся работы по передаче из федеральной собственности в региональную земельных участков, напрямую связанных с реализацией масштабных проектов по социально-экономическому развитию Мордовии. В частности, это создание промышленного парка на базе комплекса «Лисма» в рамках Программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022-2026 годы, обеспечение планов республики по созданию новых производств в Саранске и увеличению объемов жилищного строительства.

Председатель Госкомитета имущественных и земельных РМ Андрей Мищенко доложил, что в соответствии с поручением Главы республики проводится инвентаризация недвижимого имущества. С начала года удалось сократить количество объектов недвижимости, не имеющих правообладателя, почти на 30 тысяч. Наиболее активно в этом направлении работали городской округ Саранск и Ковылкинский район. В первом полугодии 2022 года от управления имуществом получено 49,3 млн рублей доходов, от приватизации государственного имущества Мордовии – 23,6 млн.

«Мордовия выразила готовность участвовать в пилотном проекте, разработанном на Платформе Гостех. Он поможет в создании универсальной системы учета и управления имуществом, позволит повысить полноту и достоверность сведений об имуществе, а также создать сквозную систему администрирования доходов и обеспечить автоматизированное взаимодействие с арендаторами земельных участков и объектов капитального строительства», - отметил Андрей Мищенко.

Он также рассказал о работе по снятию обременений с объектов госимущества, ранее переданных в залог по обеспечению кредитных обязательств третьих лиц. В первом полугодии этого года в оперативное управление госучреждений республики было передано 6 таких объектов. Это крупные административные здания и социальные объекты – здания Мордовского национального драматического театра и музыкального театра имени И.М. Яушева. В настоящее время ведется процедура еще по одному такому объекту.

Важным направлением работы Фонда имущества стало оформление объектов незавершенного строительства и ввод их в эксплуатацию совместно с администрацией Саранска. На кадастровый учет поставлена недвижимость, благодаря чему введены в эксплуатацию объекты незавершенного строительства с капитальными затратами около 580 млн рублей.

Руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова рассказала о реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных», которая направлена на повышение качества государственных услуг и сервисов. Она также доложила, что в рамках проекта «Земля для стройки» на территории республики выявлено 149 земельных участков и территорий площадью 3,4 тысячи га.

Подводя итоги заседания, Глава Мордовии заострил внимание на проведении тщательной работы по постановке на учет объектов капитального строительства, что напрямую влияет на налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Он также поручил ответственным органам исполнительной власти провести анализ деятельности закрепленных за ними хозяйственных обществ.

«Тревожные нотки сегодня прозвучали по поводу защиты имущественных интересов республики. Существовали реальные риски утраты имущества, значимого для народа Мордовии. Проделана внушительная работа, чтобы это предотвратить. Решения, принимаемые кем-то со злым умыслом, считаю полным беспределом! То же касается движимого имущества – сейчас 286 единиц техники находится в залоге. Она может уйти с молотка. В этом деле у нас есть жесткая позиция!» - сказал Артём Здунов, и поручил провести доскональный анализ ситуации и принимать необходимые меры совместно с правоохранительными органами.