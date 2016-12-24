В Мордовии с виновника ДТП взыскан материальный ущерб на сумму свыше 320 тысяч рублей

Судебными приставами Мордовии взыскан материальный ущерб, причиненный в результате ДТП. 324 тысячи рублей житель Инсарского района Мордовии выплатил после вынесения запрета на совершение регистрационных действий в отношении его транспортного средства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Москве. Водитель автомобиля «Kia Rio» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Infinity QX 60», который двигался по встречному направлении на зеленый сигнал светофора, вследствие чего и произошло столкновение. Кроссовер получил повреждения, стоимость ремонта которых превысила 700 тысяч рублей. Автомобиль на момент совершения ДТП был застрахован по полису Каско, владелец обратился в свою страховую компанию и получил страховую выплату в полном объеме.

Но, страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет не более 400 тысяч рублей, страховая компания обратилась с иском к виновнику ДТП о возмещении материального ущерба в порядке суброгации в размере 324 тысяч рублей. Судом исковые требования страховой компании были удовлетворены.

В рамках исполнительного производства сотрудник ведомства установил, что должник по месту регистрации не проживает, официального места работы не имеет. На денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных учреждениях, был наложен арест, однако счета были пусты. Согласно ответу из ГИБДД, за гражданином числился автомобиль «Toyota Camry» 2013 года выпуска, в отношении которого был вынесен запрет на совершение регистрационных действий.

В результате примененной мере судебному приставу-исполнителю удалось добиться торжества закона - должник приступил к выплате задолженности. За короткий промежуток времени он погасил долг вместе с исполнительским сбором в полном объеме.