В Мордовии начнет действовать проект по поддержке малого и среднего предпринимательства «Бизнес Десант»

Поддержка Президента
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В прошедшем заседании антикризисного штаба по поддержке устойчивости экономики республики принял участие врио министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин. Он проинформировал о реализации региональных и федеральных мер поддержки бизнеса на территории Мордовии.
По данным Минэкономики РМ, за «кредитными каникулами» в региональные отделения банков обратились уже 327 субъектов малого и среднего предпринимательства. Для участия в программах льготного кредитования подано 44 заявки от малых предприятий республики на сумму более 2,7 млрд рублей.
В Фонд поддержки предпринимательства РМ за льготными микрозаймами по сниженным ставкам обратились 172 субъекта МСП. Гарантийным фондом РМ выдано 37 поручительств.
Согласно данным оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости в Мордовии зарегистрировано снижение цен на 26 товарных позиций, на 23 позиции — рост, на 3 позиции цены не изменились.
В республике продолжает развиваться ярмарочная деятельность. За 6 месяцев 2022 года состоялось уже 3448 ярмарок. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активно ярмарки проводятся в Темниковском, Ковылкинском и Ардатовском районах.
Также Иван Горин доложил о запуске нового проекта по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Мордовии «Бизнес Десант». В августе-октябре 2022 года представители Фонда поддержки предпринимательства РМ будут выезжать в районы и на местах встречаться с бизнесом, информировать о мерах поддержки, тиражировать опыт вывода предпринимателей на маркетплейсы.
Такие встречи особенно полезны для ИП и самозанятых, заключивших социальные контракты. Кроме того, планируется предоставить предпринимателям доступы к образовательной платформе по развитию предпринимательских навыков, созданной АО «Деловая среда» Сбербанка.
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Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
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