Анастасия Бодырева из Мордовии завоевала «золото» на летней Спартакиаде учащихся России-2022 по велоспорту ВМХ

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Как сообщает Минспорта РМ, 7 августа в Пензе были определены победители и призеры финальных соревнований по велоспорту BMX XI летней Спартакиады учащихся России. Велотрек «Сатурн» объединил представителей 13 регионов России, на старт в этот день вышли 67 велогонщиков.
По итогам заездов «золото» Спартакиады выиграла Анастасия Бодырева из Мордовии. При этом, в командном зачете сборная нашей республики заняла второе место, уступив только представителям Москвы.
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В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
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