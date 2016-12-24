Анастасия Бодырева из Мордовии завоевала «золото» на летней Спартакиаде учащихся России-2022 по велоспорту ВМХ

Как сообщает Минспорта РМ, 7 августа в Пензе были определены победители и призеры финальных соревнований по велоспорту BMX XI летней Спартакиады учащихся России. Велотрек «Сатурн» объединил представителей 13 регионов России, на старт в этот день вышли 67 велогонщиков.



По итогам заездов «золото» Спартакиады выиграла Анастасия Бодырева из Мордовии. При этом, в командном зачете сборная нашей республики заняла второе место, уступив только представителям Москвы.





