В Саранске будут судить 19-летнего парня за сбыт «золотого» имущества, добытого преступным путем

Молодые супруги из столицы Мордовии в начале своей совместной жизни умудрились «засветиться» на уголовной ниве. Сначала приговор суда за хищение увесистой золотой цепочки выслушала вороватая жительница Саранска. А сейчас, по информации прокуратуры республики, перед судом предстанет и ее 19-летний супруг – за сбыт имущества, добытого преступным путем.

По данным следствия, в январе 2022 года молодой человек узнал, что его жена и знакомая совершили тайное хищение золотой цепочки массой 14,72 гр. Ссылаясь на трудное материальное положение, супруга уговорила его принять участие в «деле» - сдать цепочку в комиссионный магазин.

Парень реализовал золотую «добычу» за 36 тысяч рублей. Наверняка, по этой ниточке правоохранители и вышли на молодых подельников. Первой в суде «отметилась» жена «комиссионера», а теперь и сам молодой человек узнает меру ответственности за сбыт имущества, добытого преступным путем. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.