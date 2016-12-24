В конце августа все лечебные учреждения Мордовии переведут в режим повышенной готовности к борьбе с коронавирусом

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Глава Мордовии Артём Здунов 5 августа провел совместное заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики и оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Ситуация с ковидом пока управляемая, но рост заболеваемости продолжается. «Цикличность этого процесса понятна. Люди возвращаются из отпусков. Идет активный обмен между регионами, кто-то выезжает за рубеж. Поэтому чуда здесь ждать не нужно, - предупредил руководитель республики. - С учетом приближающегося межсезонья особое внимание нужно уделить профилактическим мероприятиям, вакцинации и ревакцинации. Пока принимаемые меры недостаточны, уровень коллективного иммунитета в республике продолжает снижаться и составляет 16%».
Кроме того, важно завершить проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших ковидом - пока обследовано только 50 процентов от плана. В зоне самого пристального внимания, как подчеркнул Глава Мордовии, пациенты старше 60 лет.
Как сообщила вице-премьер Галина Лотванова, в конце августа все лечебные учреждения республики должны быть переведены в режим повышенной готовности.
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