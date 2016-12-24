В конце августа все лечебные учреждения Мордовии переведут в режим повышенной готовности к борьбе с коронавирусом

Репортер

Глава Мордовии Артём Здунов 5 августа провел совместное заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики и оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Ситуация с ковидом пока управляемая, но рост заболеваемости продолжается. «Цикличность этого процесса понятна. Люди возвращаются из отпусков. Идет активный обмен между регионами, кто-то выезжает за рубеж. Поэтому чуда здесь ждать не нужно, - предупредил руководитель республики. - С учетом приближающегося межсезонья особое внимание нужно уделить профилактическим мероприятиям, вакцинации и ревакцинации. Пока принимаемые меры недостаточны, уровень коллективного иммунитета в республике продолжает снижаться и составляет 16%».

Кроме того, важно завершить проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших ковидом - пока обследовано только 50 процентов от плана. В зоне самого пристального внимания, как подчеркнул Глава Мордовии, пациенты старше 60 лет.

Как сообщила вице-премьер Галина Лотванова, в конце августа все лечебные учреждения республики должны быть переведены в режим повышенной готовности.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Защищали интересы Родины

Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным

Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

Оперштаб

В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад

Вклад в будущее

В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения

Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

1
Заказать рекламу
1
1
1