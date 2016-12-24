Более 10 школьных музеев Мордовии борются за приз зрительских симпатий на всероссийском конкурсе видеоэкскурсий

Видеоэкскурсии 12-ти образовательных учреждений Республики Мордовия принимают участие в онлайн-голосовании за «Приз зрительских симпатий» Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут». Регион стал одним из наиболее активных субъектов, участвующих в конкурсе. Поддержать музейных активистов можно до 1 октября на сайте «Школьного Музея Победы» https://schoolvictorymuseum.ru/konkursy/vserossiyskiy-konkurs-muzeev-obrazovatelnykh-organizatsiy-kulturnyy-marshrut/ .

Отдать голос жителям Мордовии предлагается за видеоэкскурсии образовательных организаций, среди них: лицей № 31 г. Саранска, школа № 11 г. Саранска, "Центр образования "Тавла" - Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Саранска, школа № 27 г. Саранска, школа № 2 им. Героя Советского Союза П. И. Орлова г. Саранска, школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 г. Саранска, гимназия № 29 г. Саранска, школа № 37 г. Саранска, гимназия № 19 г. Саранска, школа № 10 г. Саранска, лицей № 1 р.п. Чамзинка, Николаевская СОШ.

Например, гимназия № 19 г. Саранска представила работу «Многонациональная Мордовия» ( https://schoolvictorymuseum.ru/konkursy/vserossiyskiy-konkurs-muzeev-obrazovatelnykh-organizatsiy-kulturnyy-marshrut/mnogonatsionalnaya-mordoviya/ ), школа № 27 г. Саранска записала видеоэкскурсию «Герои России» ( https://www.schoolvictorymuseum.ru/konkursy/vserossiyskiy-konkurs-muzeev-obrazovatelnykh-organizatsiy-kulturnyy-marshrut/geroi-rossii/ ), лицей № 31 г. Саранска рассказал о подвиге Сергея Голубева ( https://www.schoolvictorymuseum.ru/konkursy/vserossiyskiy-konkurs-muzeev-obrazovatelnykh-organizatsiy-kulturnyy-marshrut/podvig-sergeya-golubeva/ ). Все видеоэкскурсии мордовских школьников представлены в разделе https://schoolvictorymuseum.ru/konkursy/vserossiyskiy-konkurs-muzeev-obrazovatelnykh-organizatsiy-kulturnyy-marshrut/works.php?region=REGION13 .

Всего в конкурсе приняли участие образовательные организации из 76 регионов Российской Федерации, это более 4 000 участников - педагогов и активистов школьных музеев. Участниками было подготовлено 467 видеоэкскурсий по трём номинациям: «Дорогой событий», «Память поколений» и «Культурные традиции моего региона». Педагоги вместе с активистами школьных музеев создали видеоэкскурсии, посвященные значимым датам истории России, памятным событиям, выдающимся историческим личностям, этнографическим и культурным традициям разных регионов нашей страны.

Три команды-победители онлайн-голосования будут приглашены в Музей Победы для награждения в рамках Всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут» в октябре 2022 года.