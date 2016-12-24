В Мордовии 25-летний парень на иномарке врезался в стоящий грузовик «МАЗ»

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, около полуночи в Рузаевском районе на автодороге Рузаевка-Ковылкино-Торбеево 25-летний молодой человек за рулем «Форд мондео» врезался на своей иномарке в стоящий грузовик «МАЗ» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир «Форд мондео» с различными травмами были доставлены в Рузаевскую ЦРБ. У водителя американского седана взята кровь на анализ, 31-летний водитель грузовика трезв.

По информации ГИБДД по РМ, в этом году виновник аварии уже 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из которых восемь приходятся на превышение скорости.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Оперштаб

В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад

Защищали интересы Родины

Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным

Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

Вклад в будущее

В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения

«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

1
Заказать рекламу
1
1
1