В Мордовии 25-летний парень на иномарке врезался в стоящий грузовик «МАЗ»

Как сообщает Госавтоинспекция республики, около полуночи в Рузаевском районе на автодороге Рузаевка-Ковылкино-Торбеево 25-летний молодой человек за рулем «Форд мондео» врезался на своей иномарке в стоящий грузовик «МАЗ» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир «Форд мондео» с различными травмами были доставлены в Рузаевскую ЦРБ. У водителя американского седана взята кровь на анализ, 31-летний водитель грузовика трезв.

По информации ГИБДД по РМ, в этом году виновник аварии уже 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из которых восемь приходятся на превышение скорости.