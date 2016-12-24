В Мордовии 25-летний парень на иномарке врезался в стоящий грузовик «МАЗ»

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, около полуночи в Рузаевском районе на автодороге Рузаевка-Ковылкино-Торбеево 25-летний молодой человек за рулем «Форд мондео» врезался на своей иномарке в стоящий грузовик «МАЗ» с полуприцепом.
В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир «Форд мондео» с различными травмами были доставлены в Рузаевскую ЦРБ. У водителя американского седана взята кровь на анализ, 31-летний водитель грузовика трезв.
По информации ГИБДД по РМ, в этом году виновник аварии уже 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из которых восемь приходятся на превышение скорости.
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В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
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