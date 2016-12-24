В Мордовии выращиванием зерновых культур занимались работники без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования

Вклад в будущее
В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения
Прокуратура Чамзинского района провела проверку исполнения законодательства об охране труда в ООО «Магма ХД», основным видом деятельности которой выращивание зерновых культур.
Установлено, что вопреки требованиям законодательства работники указанного предприятия были допущены к работе без проведения в установленном порядке стажировки на рабочем месте, а также первичного и повторного инструктажа.
Кроме того, 10 работников допущены к работе без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования (при поступлении на работу и в период трудовой деятельности).
С целью устранения нарушений директору ООО «Магма ХД» внесено представление. Кроме того, в отношении четырех ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере по 15 тыс. рублей каждый.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии