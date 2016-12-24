В Мордовии выращиванием зерновых культур занимались работники без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования

Прокуратура Чамзинского района провела проверку исполнения законодательства об охране труда в ООО «Магма ХД», основным видом деятельности которой выращивание зерновых культур.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства работники указанного предприятия были допущены к работе без проведения в установленном порядке стажировки на рабочем месте, а также первичного и повторного инструктажа.

Кроме того, 10 работников допущены к работе без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования (при поступлении на работу и в период трудовой деятельности).

С целью устранения нарушений директору ООО «Магма ХД» внесено представление. Кроме того, в отношении четырех ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере по 15 тыс. рублей каждый.