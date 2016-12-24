В Мордовии бывшего директора ООО «Саранск-Капитал» отправили на зону за аферу с покупкой недвижимости

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УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 38-летнего бывшего руководителя ООО «Саранск-Капитал», причастного к хищению кредитных средств банка.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в 2012 году фигурант, используя аффилированную ему фирму, получил кредит в АО «Россельхозбанк» в сумме 15 миллионов рублей на приобретение объектов недвижимости - здания склада, автосервиса и земельного участка. В действительности сделка была фиктивной и заключалась в приобретении имущества по завышенной стоимости, находящегося у него в собственности. В последующем заемные средства им были обналичены и использованы по своему усмотрению.
На хитроумного товарища было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе следствия мужчина свою вину не признал. Приговором Ковылкинского районного суда Мордовии он все одно был признан виновным, ему отмерили 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 900 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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