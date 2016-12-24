В Мордовии бывшего директора ООО «Саранск-Капитал» отправили на зону за аферу с покупкой недвижимости

Репортер

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 38-летнего бывшего руководителя ООО «Саранск-Капитал», причастного к хищению кредитных средств банка.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в 2012 году фигурант, используя аффилированную ему фирму, получил кредит в АО «Россельхозбанк» в сумме 15 миллионов рублей на приобретение объектов недвижимости - здания склада, автосервиса и земельного участка. В действительности сделка была фиктивной и заключалась в приобретении имущества по завышенной стоимости, находящегося у него в собственности. В последующем заемные средства им были обналичены и использованы по своему усмотрению.

На хитроумного товарища было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе следствия мужчина свою вину не признал. Приговором Ковылкинского районного суда Мордовии он все одно был признан виновным, ему отмерили 4 года лишения свободы  с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

Оперштаб

В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад

Вклад в будущее

В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения

Защищали интересы Родины

Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным

Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

1
Заказать рекламу
1
1
1