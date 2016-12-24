Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в торжественной церемонии открытия дилерского центра «КАМАЗ» в Саранске

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КАМАЗ-центр «Луидор», разместившийся в промышленной зоне столицы Мордовии, предназначен для продажи и обслуживания техники автоконцерна.

Глава республики отметил, приветствуя участников церемонии, что наличие дилерского центра позволит региональным строительным компаниям, промышленным предприятиям и бизнесу оптимизировать процесс приобретения и обслуживания техники.

«Благодарим национальный автогигант «КАМАЗ», который за период многолетнего сотрудничества стал нашим соратником, за реализацию таких важных для республики проектов. Только в дорожной отрасли Мордовии работает около 300 единиц техники концерна, а также в промышленности и сельском хозяйстве. Вся она нуждается в надежном сервисном обслуживании! Это своевременный проект, вы всегда находите актуальные точки роста в Мордовии, а мы всячески их поддерживаем», - подчеркнул Артём Здунов.

Он также поблагодарил компанию «Луидор» за помощь, оказанную семьям из ЛНР и ДНР при подготовке детей к учебному году.

Руководитель службы развития дилерской сети ПАО «КАМАЗ» Алина Мотыгуллина заверила, что компания полностью клиентоориентирована – удовлетворит любые запросы по поставкам техники и всестороннему сервису.

В ходе осмотра площадей сервисного центра руководителю региона показали его производственные мощности. В техцентрах «Луидор-Саранск» оборудован 21 ремонтный пост. Станции технического обслуживания полностью оснащены для диагностических и ремонтных работ грузовых автомобилей и прицепной техники, а также полного комплекса услуг.

В завершение торжественной церемонии состоялась презентация грузового электромобиля Kangaroo Electro – полностью электрического грузовика, обладающего энергоэффективным электродвигателем с электронным управлением.

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