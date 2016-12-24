В России состоится крупная пресс-конференция «Настроения и состояния малого и среднего бизнеса сегодня»

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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
14 июня МИА «Россия сегодня» проведет пресс-конференцию, посвященную малому и среднему бизнесу нашей страны. Аналитический центр НАФИ представит итоги исследования, проведенного среди 571 представителя малого и среднего бизнеса всех субъектов РФ.
Также на пресс-конференции расскажут о перспективности разных сфер для ведения малого и среднего бизнеса в 2022 году, мерах господдержки для предпринимателей, роли бизнеса в России в ближайшие годы и т. д.
Аккредитация: accreditation@ria.ru. При этом МИА «Россия сегодня» оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Начало в 11.00
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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
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