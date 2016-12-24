В МГУ им. Н.П. Огарева подвели итоги вузовского чемпионата по стандартам Worldskills

Афиша на «Ночь музеев» в Саранске
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Церемония награждения по итогам Финала V вузовского чемпионата по стандартам Worldskills прошла в ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева. На протяжении двух недель 70 конкурсантов, представители не только рабочих, но еще и инженерных, и высокотехнологичных профессий, соревновались в 10 компетенциях за звание лучшего молодого специалиста в своем деле.
«Движение «Молодые профессионалы» – это возможность показать себя, с одной стороны, как профессионала, а с другой стороны, нам — университету и преподавателям, которые готовили данных студентов, оценить способность команды вуза. Движение «Молодые профессионалы» в нашей стране стало брендом. «Огромное количество компаний с большим уважением оценивают результаты этих соревнований, что подчёркивает важность события», – отметил и.о. ректора МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.
Также победителей и призеров поздравили представители компаний-партнеров, подготовившие для участников ценные подарки, такие, например, как небольшое путешествие.
Победителями в компетенциях стали:
В этом году были запущены две новые компетенции — «Программные решения для бизнеса» и «Разработка мобильных приложений». Здесь победителями стали:
Цель чемпионата — выявление уровня профессионального мастерства среди молодежи и повышение его стандартов. Участие в нем является большим шагом в развитии практико-ориентированного обучения.
И уже этой осенью в Саранске в рамках Х Национального финала «Молодые профессионалы» – 2022 состоится Евразийский чемпионат. Об этом было объявлено на заседании организационного комитета по подготовке и проведению финала.
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21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
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