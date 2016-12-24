В МГУ им. Н.П. Огарева подвели итоги вузовского чемпионата по стандартам Worldskills

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Церемония награждения по итогам Финала V вузовского чемпионата по стандартам Worldskills прошла в ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева. На протяжении двух недель 70 конкурсантов, представители не только рабочих, но еще и инженерных, и высокотехнологичных профессий, соревновались в 10 компетенциях за звание лучшего молодого специалиста в своем деле.

«Движение «Молодые профессионалы» – это возможность показать себя, с одной стороны, как профессионала, а с другой стороны, нам — университету и преподавателям, которые готовили данных студентов, оценить способность команды вуза. Движение «Молодые профессионалы» в нашей стране стало брендом. «Огромное количество компаний с большим уважением оценивают результаты этих соревнований, что подчёркивает важность события», отметил и.о. ректора МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Также победителей и призеров поздравили представители компаний-партнеров, подготовившие для участников ценные подарки, такие, например, как небольшое путешествие.

Победителями в компетенциях стали:

  • Инженерный дизайн CAD (выполнение по чертежам деталей электронной модели изделия и его последующая сборка) – Анатолий Гариков
  • Веб-технологии (разработка сайта с использованием систем управления контентом) – Анна Борискина
  • Машинное обучение и большие данныеАндрей Ротанов
  • Предпринимательство – Анастасия Кумакшева и Анастасия Лебедева
  • Лабораторный химический анализ – Гульнара Ганбарова
  • Социальная работа – Алина Мамыкина
  • ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» (разработка информационной системы фирмы) – Екатерина Ушакова
  • Туризм (создание пакетного тура, обоснование нового туристского продукта и проведение стратегического прогноза в туристской деятельности) – Ксения Ивановичева и Александр Комков

В этом году были запущены две новые компетенции — «Программные решения для бизнеса» и «Разработка мобильных приложений». Здесь победителями стали:

  • Программные решения для бизнеса – Матвей Хорошев
  • Разработка мобильных приложений (реализация приложения с полным циклом.) Динар Чураков

Цель чемпионата — выявление уровня профессионального мастерства среди молодежи и повышение его стандартов. Участие в нем является большим шагом в развитии практико-ориентированного обучения.

И уже этой осенью в Саранске в рамках Х Национального финала «Молодые профессионалы» – 2022 состоится Евразийский чемпионат. Об этом было объявлено на заседании организационного комитета по подготовке и проведению финала.

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