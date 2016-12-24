В Мордовии папаше-педофилу дали 13,5 лет «строгача» за сексуальное насилие над малолетней дочерью

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По информации Следственного комитета по РМ, суд в Мордовии вынес обвинительный приговор 38-летнему папаше-педофилу. Он был признан виновным в совершении многочисленных сексуальных преступлений в отношении не достигшей 14-летнего возраста дочери. Его уголовные деяния составили 38 эпизодов насильственных действия сексуального характера и 5 эпизодов развратных действий.
Следствием и судом было установлено, что на протяжении нескольких лет (с 2016 по 2019 годы) фигурант совершал преступления, посягающие на половую неприкосновенность в отношении своей малолетней дочери. Свое первое преступление он совершил, когда ей было всего 9 лет. Запуганная девочка боялась рассказать о происходящем кому-либо из взрослых, лишь в прошлом году она сообщила обо всем маме, и та сразу же обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Мужчину задержали, и по решению суда заключили под стражу на весь период расследования.
В рамках расследования в отношении обвиняемого была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан вменяемым и склонным к педофилии.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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