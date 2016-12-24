10 июня в рамках «Петербургских дней в Мордовии» в Саранске пройдут три концерта

В 16.00 у Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова состоится концерт Русского хора Санкт-Петербургского государственного института культура.



В Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина РМ состоится марафон творчества молодых.

Откроет его в 17.00 концерт Национального детского симфонического оркестра Республики Мордовия «Время, вперед!»

В 18.00 жители Саранска смогут услышать шоу-оркестр STREET BAND с программой «Из Петербурга – с любовью».



Приглашаются все желающие, вход свободный.