10 июня в рамках «Петербургских дней в Мордовии» в Саранске пройдут три концерта

Устойчивость экономики
Мордовские предприятия АПК держат высокие объемы производства
В 16.00 у Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова состоится концерт Русского хора Санкт-Петербургского государственного института культура.
В Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина РМ состоится марафон творчества молодых.
Откроет его в 17.00 концерт Национального детского симфонического оркестра Республики Мордовия «Время, вперед!»
В 18.00 жители Саранска смогут услышать шоу-оркестр STREET BAND с программой «Из Петербурга – с любовью».
Приглашаются все желающие, вход свободный.
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Мордовские предприятия АПК держат высокие объемы производства
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