Дом ребенка при исправительной колонии № 2 УФСИН по РМ стал призером Всероссийского ведомственного конкурса «Счастливое детство»

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Коллектив Дома ребенка мордовской колонии № 2 занял третье место в основной номинации конкурса - «Лучший дом ребенка». Второе место в номинации «Лучший воспитатель» было отдано Валентине Чепайкиной. Еще одним призером конкурса, занявшим второе место в номинации «Безграничная материнская ласка», стала воспитатель Лиана Хафизьянова.
На сегодняшний день в женских исправительных учреждениях ФСИН России функционируют 13 домов ребенка с общим лимитом наполнения в 873 места (Республика Мордовия, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Владимирская, Ростовская, Челябинская области, Кемеровская область – Кузбасс, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края).
На базе домов ребенка действуют детские центры реабилитации и восстановительного лечения.
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