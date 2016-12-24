Дом ребенка при исправительной колонии № 2 УФСИН по РМ стал призером Всероссийского ведомственного конкурса «Счастливое детство»

Репортер

Коллектив Дома ребенка мордовской колонии № 2  занял третье место в основной номинации конкурса - «Лучший дом ребенка». Второе  место  в номинации «Лучший воспитатель» было отдано Валентине Чепайкиной.  Еще одним призером конкурса, занявшим второе место в  номинации «Безграничная материнская ласка», стала воспитатель Лиана Хафизьянова.

На сегодняшний день в женских исправительных учреждениях ФСИН России функционируют 13 домов ребенка с общим лимитом наполнения в 873 места (Республика Мордовия, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Владимирская, Ростовская, Челябинская области, Кемеровская область – Кузбасс, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края).

На базе домов ребенка действуют детские центры реабилитации и восстановительного лечения.

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