Предприниматели Мордовии могут сообщить о нарушениях моратория на проверки через портал «Госуслуги»

В марте этого года в целях поддержки бизнеса Правительство России ввело мораторий на проверки как плановые, так и внеплановые. Данная мера поможет предпринимателям сэкономить от 60 до 80 млрд рублей. Исключения коснулись только социально значимых объектов, опасных производственных объектов, а также проверок по соблюдению санитарных и пожарных требований.

Одновременно с объявлением моратория Правительство создало цифровую систему, в которой отражены все надзорные мероприятия в стране в разрезе ведомств, регионов и видов проверок.

Для усиления контроля над мораторием на «Госуслугах» также был запущен специальный сервис, через который бизнесмены и граждане могут сообщить о нарушениях данного ограничения на проверки. Обращение рассматривается в течение одного рабочего дня.

«Новый сервис позволяет бизнесу установить прямую коммуникацию с федеральными органами власти, – рассказывает зампредседателя комиссии по развитию экономики, предпринимательства, ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Евгений Трифонов РМ. – В нынешних экономических условиях практически всем предприятиям приходится перестраиваться и наращивать темпы производства, и регулярные проверки будут негативно влиять на этот процесс. Поэтому я считаю введение моратория логичным и верным шагом со стороны нашего Правительства. А контролирующим органом в данной ситуации по сути выступает сам бизнес, который теперь имеет возможность оперативно сообщить о любых нарушениях моратория».

Как заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко, после введения моратория было отменено больше 218 тысяч проверок.