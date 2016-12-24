Жители Мордовии могут поучаствовать в сборе помощи для бойцов и граждан Донбасса

В России запустился масштабный проект «Всё для победы!», организованный силами Народного фронта. Его цель – объединить усилия военных корреспондентов, блогеров, артистов, спортсменов и простых граждан России, которые самостоятельно организовали закупку вещей для воинских подразделений Луганской и Донецкой народных республик.

«Им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. – Народный фронт выступает площадкой, которая бы упростила логистику, поставки и поиск ресурсов для того, чтобы помогать силовым подразделениям на передовой».

Присоединиться к проекту можно на официальном сайте: pobeda.onf.ru. Здесь же можно узнать, какая именно помощь сейчас требуется военным Донбасса и какие запросы уже были удовлетворены. Также проект позволяет помочь жителям ЛНР и ДНР.

«Мы должны всегда помнить – на Донбассе живут наши люди, – делится мнением директор ГБОУ РМ «Пресс-центр Республики Мордовия» Владимир Назаров. – Они говорят и думают по-русски, они – это мы. В нашей стране много неравнодушных, готовых прийти на помощь ближнему. Я считаю, что каждый гражданин имеет право знать, как наиболее эффективно оказать необходимую поддержку и воспользоваться такой возможностью. Поэтому так сейчас важен новый проект «Всё для победы!». Он позволяет объединить всех неравнодушных людей и преобразовать стихийные сборы в мощную централизованную поддержку. Проект решает ещё одну проблему – отсекает мошенников с их фейковыми сборами. Теперь невозможно будет под видом благотворительности набивать собственные карманы за счёт наших активистов. Благодаря ОНФ каждый россиянин теперь будет знать, куда нести деньги и вещи, чтобы они точно дошли до людей, которые сейчас остро нуждаются в помощи».

В Мордовии сбор вещей для военных и жителей Донбасса организован в региональном отделении ОНФ по адресу: г. Саранск, пр-т Ленина, д. 12. Телефон: 8 (8342) 24-15-50.