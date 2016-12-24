Победители конкурса «Гордость моей Родины» получат дополнительные преференции при поступлении в вузы Мордовии

Победители конкурса «Гордость моей Родины» получат дополнительные преференции при поступлении в вузы МордовииНовости
В сентябре в Мордовии стартует республиканский конкурс для студентов и школьников «Гордость моей Родины». Глава республики Артём Здунов обсудил организационные вопросы подготовки конкурса с членами Правительства и представителями МГУ имени Н.П. Огарева.
Напомним, что именно преподаватели Мордовского госуниверситета в начале мая вышли с инициативой к Главе республики о проведении конкурса, и Артём Здунов ее поддержал.
«Конкурс должен стать постоянно действующей площадкой для начинающих исследователей, предлагающей обсуждения на разные темы, - сказал он. - Я убежден, что патриотизм начинается с малой Родины. Как можно говорить о большом патриотизме, если люди не знают историю своих поселков и городов, историю Мордовии и тех героев, которые отсюда вышли».
К участию в конкурсе будут привлечены студенты вузов и средних специальных учебных заведений, а также учащиеся старших классов. Победители получат дополнительные преференции при поступлении в вузы республики.
Глава Мордовии принял предложение возглавить оргкомитет конкурса.
В обсуждении этих вопросов приняли участие вице-премьер Галина Лотванова, первый заместитель министра промышленности, науки и новых технологий РМ Сергей Кулебякин, первый проректор МГУ имени Н.П. Огарева Петр Сенин, преподаватели кафедры истории России.
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