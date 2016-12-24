В Саранске под эгидой казачьего общества пройдет открытый чемпионат Мордовии по рубке шашкой

12 июня на Советской площади Саранска состоится открытый чемпионат Мордовии по рубке шашкой. Пройдет он в рамках празднования Дня России и 381-летия Саранска в 11:00 на Советской площади и станет первым в регионе масштабным мероприятием этого года в рамках задач, поставленных Президентом России в Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года. Эта общность должна играть ключевую роль в формировании нравственных ориентиров у современной молодежи.

Организаторами соревнований выступают Федерация рубки шашкой «Казарла» и Саранское хуторское казачье общество «Троицкое».

Свое мастерство владения шашкой покажут как подростки, так и взрослые мужчины - возраст участников от 12 лет и старше. Организаторы отмечают, что к состязаниям будут допускаться участники, имеющие специальные костюмы, утвержденные Федерацией рубки шашкой, и с собственным спортивным оружием. Победитель будет определен по максимальному количеству баллов, набранных во время соревнований – по итогам рубки шашкой в статичной стойке. В открытом чемпионате Мордовии по рубке шашкой примут участие не только представители нашей республики, но и спортсмены с Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей.

Отметим, что Глава Мордовии Артём Здунов в Послании Государственному Собранию также подчеркнул значимость развития качества на территории нашего региона. - «Для мордовской земли его возрождение имеет историческое обоснование».

Действительно, историки и краеведы утверждают, что после строительства крепости, первыми переведенными в Саранск «на вечное житье» стали 63 казака из разных городов. К середине 17-го века их число выросло до нескольких тысяч, казаки выполняли сторожевую, полковую, городовую и иные службы. У саранских казаков были свои церкви – Христорождественская и Троицкая, а также Богородицко-Казанский мужской монастырь. Существовала в Саранске и Казачья Черкасская слобода (часть современной улицы Московской в сторону р. Инсара).

В марте этого года Артём Здунов подписал Указ о создании рабочей группы по делам казачества при Главе Республики Мордовия.