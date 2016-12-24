Творческие коллективы Мордовии присоединились к Всероссийской хоровой акции исполнения Гимна России, приуроченной к Дню Государственного флага РФ. 8 июня Государственный камерный хор Мордовии, фольклорный ансамбль «Келу» и театр песни «Росичи» приняли участие в сьемках видеоролика. Об этом сообщает Министерство культуры республики.

По условиям акции, до 10 июня 2022 года хоровой коллектив исполняет Гимн России в знаковом месте (площадь, историческая локация, место, обладающее ландшафтным богатством или живописным видом) и посвящает свое исполнение Дню России. Местом записи в Саранске была выбрана площадь Дружбы народов. В центре ее сооружен земляной холм, на вершине которого воздвигнут монумент «Навеки с Россией», который был открыт в 1985 году в честь многовековой дружбы мордовского народа с русским и другими народами страны.

К акции присоединились многие хоровые коллективы России. По итогам будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения Гимна хоровыми коллективами страны совместно с оркестром, который исполнит Гимн России на Красной площади в Москве, дирижер Юрий Башмет.

Видео будет представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире телеканала «Россия-1» в 19:00 по Москве 12 июня. Исполнение Гимна мордовскими исполнителями будет выложено в социальных сетях республики также 12 июня в День России.