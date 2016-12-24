Служба судебных приставов 10 июня проведет «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции

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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
10 июня, в пятницу, в Управлении ФССП России по Республике Мордовия состоится «горячая линия» по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников органа принудительного исполнения.
По телефону «горячей линии» граждане и представители организаций, стороны исполнительного производства, посетители структурных подразделений службы судебных приставов могут сообщить сведения о признаках готовящихся либо совершенных должностными лицами Управления преступлениях, в частности: о превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, самоуправстве, присвоении и растрате, вымогательстве, получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, причинении имущественного ущерба, халатности, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.
По каждому обращению, содержащему информацию о совершении работниками Управления проступков или иных случаях, нарушающих действующее законодательство, в обязательном порядке проводятся проверки и принимаются срочные меры по выявлению и устранению правонарушений.
«Если Вы располагаете информацией о действиях сотрудников органа принудительного исполнения, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщите об этом по телефону 8 (8342) 29-70-13. Звонки будут приниматься с 09:00 до 13:00», - сообщают в пресс-службе УФССП России по Республике Мордовия.
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Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
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