35-летний житель Саранска с интервалом в месяц умудрился дважды попасться пьяным за рулем

В Пролетарском суде Саранска рассмотрели уголовное дело 35-летнего водителя, в пьяном виде колесившего по городу на машине жены.

Нетрезвые «покатушки» автолюбителя первый раз дорожные полицейские пресекли в январе этого года. На мужчину был составлен соответствующий административный материал. И уже в феврале на автомобиле KIA RIO, принадлежащим его супруге, он вновь попался инспекторам ГИБДД пьяным за рулем.

Разбирательство по автомобилисту пошло уже в уголовной плоскости. По данным Прокуратуры РМ, в суде неуемному водиле «выписали» 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, а заодно на 3 года лишили прав.