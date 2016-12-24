В Мордовии открылась первая смена Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна героев»-2022

Торжественная церемония открытия первой смены Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» состоялась на главной площади санатория «Алатырь». Более 300 участников со всей России приехали в известную здравницу Мордовии, этим летом ставшую базой для проведения Всероссийского военно-исторического лагеря. В рамках национального проекта «Культура» этим летом здесь побывает тысяча талантливых школьников из разных регионов страны.

От Главы Мордовии участников смены приветствовала вице-премьер регионального Правительства Галина Лотванова. Наша республика впервые принимает известный лагерь Российского военно-исторического общества. Ежегодно в нем отдыхают тысячи подростков, и география проекта постоянно расширяется. В 2022 году конкурс на право проведения «Страны Героев» вместе с Мордовией выиграли Кировская и Самарская области, республики Татарстан и Удмуртия.

«Страна Героев» – лагерь, который по-настоящему увлекает подростков в изучение истории своей страны, в занятия спортом, туризмом и журналистикой, помогает найти свой путь в добровольчестве или задуматься над выбором военной профессии. С первого года работы задана высокая планка и в программе, и в подборе инструкторского состава, и мы эту планку держим», – отметил программный директор военно-исторического лагеря в РМ Андрей Кочнев.

В «Алатырь» приехали ребята, получившие максимальную оценку портфолио и мотивационного эссе, в котором они рассказывали, почему хотят стать участниками «Страны Героев». У каждого есть весомые достижения в спорте, олимпиадах, различных конкурсах или патриотической деятельности – в лагерь приезжают юнармейцы, волонтеры победы, юные поисковики и журналисты.

Еще на этапе подачи заявки школьники выбрали одно из тематических направлений: «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы» или «Медиа Победы». Общие занятия у слушателей направлений будут по истории России, физической подготовке, социальному проектированию, но профильные учебные часы различаются. Защитникам предстоит получить знания в области начальной военной подготовки, хранители истории погрузятся в технологии архивной и поисковой работы, волонтеры победы создадут новые акции и мероприятия, а слушатели курса медиа получат основы журналистской работы.

К старту смены в инфраструктуре санатория появились учебные точки – их расположили на территории и оборудовали для занятий по огневой, тактической и туристской подготовке, сдачи норм ГТО и работы пресс-службы. Опытные инструкторы ждут школьников в открытом и лазерном тире, на площадке для лазертага, у веревочного городка и скалодрома, на учебной точке по метанию ножей и в медиацентре, где участники лагеря будут снимать и монтировать свои первые репортажи о событиях «Страны Героев».

Кульминацией смены станут финальные события тематических направлений: презентация добровольческих проектов и видеоматериалов, выставка военных артефактов и операция «Штурм» – захват военной базы, возведенной защитниками. Участники получат сертификаты и памятные значки.

Смена завершится 19 июня, а уже 22 июня «Алатырь» встретит второй заезд «Страны Героев».

Организаторами смен выступает Российское военно-историческое общество и Правительство Республики Мордовия.