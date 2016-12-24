Саранский ликероводочный завод со своей продукцией одержал победу в национальном органическом конкурсе

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В Совете Федерации России подвели итоги всероссийского органического конкурса и объявили победителей в 14 номинациях. Лидера в номинации «Народный органический бренд» выбирали сами граждане страны путем голосования, которое проходило впервые. И победу в этой номинации одержал Саранский ликероводочный завод.
«Сам факт проведения премии российской органической продукции – это знаковое событие не только для Совета Федерации, который является партнером проведения этой премии, но и для всей страны. Рынок органической продукции в России, конечно, не велик, но популяризация органики как отрасли очень важна. Мы ожидаем вовлечения новых регионов в участие в конкурсе, — подчеркнул первый заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Конкурсной комиссии Андрей Яцкин. – Естественно, мы считаем, что конкурс станет ежегодным, традиционным и будет увеличивать количество участников».
Отрадно, что Мордовия и продукция предприятий республики вошли в число победителей конкурса:
- «Регион-лидер по поддержке органического производства» - Белгородская область
- «Новый органический продукт» - ИП Шарец К.Ю., Рязанская область (брусника); ООО «Бондюэль Кубань», Краснодарский край (кукурузные консервы)
- «Регион-лидер по числу сертифицированных производителей» - Воронежская область
- «За вклад в развитие российского органического производства» - Новоусманский муниципальный район Воронежской области
- «Ассортимент органической продукции» - ООО «Шульгино», Московская область (молочная продукция, мясная продукция, овощи)
- «Лидер продаж» - «Рожь да лен», Москва
- «Лидер интернет-торговли» - «Утконос онлайн», Москва
- «Регион-лидер по эффективному освоению залежных земель» - Республика Мордовия
- «Органическая кухня» - ООО «Шульгино», Московская область
- «Органик-обозреватель» - ТАСС
- «Интернет-сообщество» - Союз органического земледелия
- «Экспортно-ориентированный производитель» - ООО «ЛВЗ Саранский», Республика Мордовия (водочная продукция)
- «За эффективное использование залежных земель» - ООО «Биосфера», Республика Мордовия (зерновые)
- «Народный органический бренд» - ООО «ЛВЗ Саранский», Республика Мордовия (водочная продукция).
Как отмечается на сайте народного триумфатора, в 2013 году Саранский ликероводочный завод первым в России начал выпуск органик-водки «Чистые Росы». На сегодня — это самая быстрорастущая марка в суперпремиальном сегменте, а завод — единственный в России, способный воспроизвести такой сложный цикл производства. В 2014 году ЛВЗ «Саранский» выпустил первую партию органик-водки «Спельта» — 5000 бутылок.
К 2015 году мы прошли сертификацию на соответствие органик-стандартам Евросоюза вместе с компанией Absert, там же, где и получала сертификат соответствия компания «Биосфера», и первыми в алкогольной отрасли получили данный сертификат. В данный момент «Чистые Росы» является единственной водкой в мире, у которой есть три сертификата соответствия органик-стандартам – это органик-стандарт Евролист Евросоюза, USDA-органик Северной Америки, а также наш национальный органический стандарт Российской Федерации.
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